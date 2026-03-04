Jeniffer Nascimento destaca a trajetória de Dita através do figurino de Êta Mundo Melhor: "Muito bonita"

Para a atriz, o perfil da protagonista ilustra a força e a resiliência da mulher preta

Na Telinha -
Quando Êta Mundo Melhor foi anunciada na Globo como a continuação de Êta Mundo Bom!, a grande surpresa, talvez, foi a transformação de Dita em protagonista da trama criada por Walcyr Carrasco.

Afinal, na novela exibida em 2016, a personagem de Jeniffer Nascimento não tinha uma relação profunda com Candinho (Sergio Guizé).

Portanto, a hipótese de formar par romântico com o caipira era praticamente remota.

Na Telinha

