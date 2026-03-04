Morte de Laurinha em Rainha da Sucata fez Globo quebrar regra histórica

Sequência que vai ao ar em breve na reprise marcou a TV brasileira

Na Telinha - 04 de março de 2026

A morte de Laurinha Figueroa, a vilã interpretada por Glória Menezes em Rainha da Sucata, fez a Globo quebrar uma regra histórica: a de não exibir uma cena de suicídio, o que até então era vetado em novelas.

A sequência, que marcou a TV, vai ao ar em breve na reprise da trama de 1990 no Vale a Pena Ver de Novo.

Reportagem da Folha de S.Paulo, em outubro de 1990, apontou que a morte de Laurinha seria o primeiro suicídio explícito, exibido em detalhes na TV.

O tema era considerado tabu, tratado de forma velada no horário nobre, e foi apontado como “a última arma da emissora na guerra de audiência”.

