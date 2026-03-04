Rainha da Sucata: Paula desvenda mistério de seu passado: "Que história horrível"

Jornalista é filha de Jonas e foi colocada em orfanato por Isabelle

Em Rainha da Sucata, Paula (Cláudia Ohana) finalmente vai desvendar os mistérios de seu passado.

Criada em um orfanato, sem ter conhecido os pais, a jornalista fica sabendo a verdade na reta final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Tudo será revelado por Isabelle (Cleyde Yáconis), que vai até a casa de Paula disposta a contar tudo o que ocorreu no passado.

Por lá, a perua encontra Jonas (Raul Cortez), com quem tem uma discussão na frente da repórter.

