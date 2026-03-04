SBT bate o martelo e Viva a Noite vai ao ar nas noites de sábado

Programa comandado por Luís Ricardo vai substituir o Sabadou com Virgínia

Na Telinha - 04 de março de 2026

O SBT bateu o martelo e decidiu que a releitura do Viva a Noite irá ao ar nas noites de sábado, ocupando o lugar do Sabadou com Virgínia a partir de 28 de março.

Luís Ricardo terá a companhia de Liminha e Rafinha Viscardi no formato, que fez história nos anos 90 sob o comando de Gugu Liberato (1959-2019), e retorna após duas edições especiais no ano passado para dialogar com diferentes gerações.

“O Viva a Noite faz parte da história da televisão brasileira e ver o programa voltar depois de uma edição comemorativa tão especial é a prova de que ele nunca saiu do coração do público.

Para mim, é uma honra enorme estar à frente desse momento.

É como reacender uma chama que sempre esteve acesa na memória das pessoas e que agora volta com força total”, disse Luís Ricardo.

