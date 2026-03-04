Tati Machado critica fala polêmica de Solange Couto, no BBB 26, e cita perda de bebê
Atriz afirmou que Ana Paula não teve filhos por "incapacidade de amar"
Tati Machado criticou, no Mais Você desta quarta-feira (4), uma fala polêmica de Solange Couto no BBB 26.
Recentemente, a atriz afirmou que Ana Paula Renault não teve filhos por suposta “incapacidade de amar”.
No matutino da Globo, a repórter fez um desabafo e citou a perda do filho.
“Essa frase me pega em um lugar mais difícil ainda, por tudo o que aconteceu na minha vida.
Eu também não tive essa oportunidade.
É muito…”, iniciou Tati Machado, emocionada, no papo com Ana Maria Braga e Hugo Gloss, convidado do dia.