Terra Nostra: Josué revela segredo a Janete: "Por causa do meu pai"

Em Terra Nostra, Josué (Juan Alba) vai revelar seu segredo a Janete (Ângela Vieira).

Na reta final da novela, reprisada em Edição Especial, o ex-cocheiro conta a verdade sobre seu passado à amante.

O comportamento de Josué começa a causar estranhamento em todos.

Os hábitos do rapaz parecem muito refinados para quem teve uma origem humilde.

Além disso, ele dá a entender que esconde uma ligação com o passado de Janete.

