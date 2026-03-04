Times Brasil CNBC supera concorrentes com longa cobertura sobre conflito no Oriente Médio

O canal obteve um crescimento de 100% e registrou um pico de audiência recorde no YouTube

Na Telinha - 04 de março de 2026

A tensão que toma conta do Oriente Médio, com a guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos, fez o Times Brasil CNBC registrar o seu melhor desempenho no YouTube desde a estreia, em novembro de 2024.

No último final semana, o canal dedicou 14 horas ininterruptas para a cobertura ao vivo, superando seus concorrentes diretos.

A programação especial contou com uma entrevista exclusiva com o presidente Donald Trump, em uma parceria com a CNBC Internacional.

Leia conteúdo completo aqui.