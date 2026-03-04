Três Graças: Arminda é apontada como cérebro do furto e passa a ser foco da polícia

Depoimento de aliado muda rumo do inquérito e amplia suspeitas

Na Telinha - 04 de março de 2026

Arminda (Grazi Massafera) se torna o principal nome citado na apuração sobre o desaparecimento da imagem artística em Três Graças.

A reviravolta ocorre após declaração de Joaquim (Marcos Palmeira), apresentada durante questionamento conduzido por Paulinho (Romulo Estrela).

Antes disso, a empresária havia procurado as autoridades para comunicar oficialmente o sumiço da peça.

Em meio ao avanço das diligências, ela combina um encontro com o proprietário do depósito de sucata.

