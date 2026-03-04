Três Graças: Arminda se torna cúmplice do roubo da estátua
Joaquim admite crime, inocenta Gerluce e joga a culpa na "dona cobra"
Nos próximos capítulos de Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) invade o ferro-velho em busca da estátua e Joaquim (Marcos Palmeira) admite ter cometido o crime, mas acusa Arminda (Grazi Massafera) como mandante.
A vilã oficializa o roubo na delegacia, para desviar a atenção da polícia dos crimes que cometeu, e insinua que Rogério (Eduardo Moscovis) tenha planejado tudo com a ajuda de Gerluce (Sophie Charlotte).