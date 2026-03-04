Três Graças: Arminda tenta seduzir Ferette e sofre humilhação

Vilã é reduzida a eterna amante e joga praga no empresário

Na Telinha - 04 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) perde a paciência com Arminda (Grazi Massafera), diz que ela sempre será amante e leva praga da dona cobra.

Humilhada, a vilã prevê que o empresário vai acabar na mais completa solidão.

As perdas na vida do magnata começaram com a expulsão de Lorena (Alanis Guillen) de casa, depois de descobrir que a ativista estava namorando com Juquinha (Gabriela Medvedovsky).

