Três Graças: Arminda tenta seduzir Ferette e sofre humilhação
Vilã é reduzida a eterna amante e joga praga no empresário
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) perde a paciência com Arminda (Grazi Massafera), diz que ela sempre será amante e leva praga da dona cobra.
Humilhada, a vilã prevê que o empresário vai acabar na mais completa solidão.
As perdas na vida do magnata começaram com a expulsão de Lorena (Alanis Guillen) de casa, depois de descobrir que a ativista estava namorando com Juquinha (Gabriela Medvedovsky).