Três Graças: Capanga é detido e Ferette articula execução durante transferência

Vicente falha em atentado, é capturado e sofre ataque a caminho da delegacia

Na Telinha -
Três Graças: Capanga é detido e Ferette articula execução durante transferência

Vicente (Marcello Escorel), gerente da Casa de Farinha, é preso após falhar em uma missão ordenada por Ferette (Murilo Benício) em Três Graças.

O empresário determina que o aliado mate Paulinho (Romulo Estrela) e obtenha de Gerluce (Sophie Charlotte) informações sobre o dinheiro escondido na estátua.

A tentativa ocorre em um restaurante, onde Paulinho pede Gerluce em casamento.

Leia também

Vicente efetua disparos, mas atinge apenas a caixa de alianças do policial.

Após o atentado frustrado, ele passa a ser procurado e acaba capturado pelas autoridades.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.