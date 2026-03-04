Três Graças: Capanga é detido e Ferette articula execução durante transferência
Vicente falha em atentado, é capturado e sofre ataque a caminho da delegacia
Vicente (Marcello Escorel), gerente da Casa de Farinha, é preso após falhar em uma missão ordenada por Ferette (Murilo Benício) em Três Graças.
O empresário determina que o aliado mate Paulinho (Romulo Estrela) e obtenha de Gerluce (Sophie Charlotte) informações sobre o dinheiro escondido na estátua.
A tentativa ocorre em um restaurante, onde Paulinho pede Gerluce em casamento.
Vicente efetua disparos, mas atinge apenas a caixa de alianças do policial.
Após o atentado frustrado, ele passa a ser procurado e acaba capturado pelas autoridades.