Três Graças: Paulinho entra em colapso ao prender Gerluce e cumpre mandado

Policial executa ordem judicial contra a mulher que ama diante da família

Na Telinha - 04 de março de 2026

Paulinho (Romulo Estrela) protagoniza uma das cenas centrais dos próximos capítulos de Três Graças ao cumprir a ordem de prisão contra Gerluce (Sophie Charlotte).

O mandado é executado na porta da casa dela, na presença da família Maria das Graças.

A detenção ocorre após a delegada Marise (Aline Fanju) reunir provas que embasam a acusação de envolvimento de Gerluce no roubo da estátua A medida integra o avanço das investigações conduzidas paralelamente à Operação Casa de Farinha, que apura a fabricação de medicamentos falsificados.

