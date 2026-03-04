Três Graças: Paulinho entra em colapso ao prender Gerluce e cumpre mandado

Policial executa ordem judicial contra a mulher que ama diante da família

Na Telinha -
Três Graças: Paulinho entra em colapso ao prender Gerluce e cumpre mandado

Paulinho (Romulo Estrela) protagoniza uma das cenas centrais dos próximos capítulos de Três Graças ao cumprir a ordem de prisão contra Gerluce (Sophie Charlotte).

O mandado é executado na porta da casa dela, na presença da família Maria das Graças.

A detenção ocorre após a delegada Marise (Aline Fanju) reunir provas que embasam a acusação de envolvimento de Gerluce no roubo da estátua A medida integra o avanço das investigações conduzidas paralelamente à Operação Casa de Farinha, que apura a fabricação de medicamentos falsificados.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.