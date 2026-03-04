Três Graças: Viviane confronta Leonardo na delegacia e o responsabiliza por prisão
Farmacêutica é detida por falsificação após armação atribuída a empresário
A detenção de Viviane (Gabriela Loran) sob acusação de comercializar medicamentos adulterados marca uma virada em Três Graças e leva a farmacêutica a responsabilizar Leonardo (Pedro Novaes) pelo ocorrido.
O rompimento entre os dois acontece após ela descobrir que o então namorado tinha conhecimento do esquema de falsificação de remédios.
Leonardo a conduz até a Casa de Farinha, mas a ida ao laboratório reforça a decisão dela de encerrar o relacionamento.