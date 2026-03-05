A Nobreza do Amor: Duda Santos fala da relação de Alika com o racismo: "Não sabe o que é isso"
Vivendo sua segunda protagonista, atriz confessa que o papel lhe trouxe muitos questionamentos
Criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., e protagonizada por Duda Santos, A Nobreza do Amor estreia na Globo no dia 16 de março, ocupando a faixa das 18h.
Na trama, Alika é herdeira do reino de Batanga, na África.
Filha do rei Cayman II (Welket Bungué) e da rainha Niara (Érika Januzza), a princesa foge para o Brasil com a mãe, para escapar da tirania do primeiro-ministro Jendal (Lázaro Ramos), depois que o trono é usurpado pelo vilão.