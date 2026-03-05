Alaíde e Rafael ficam juntos em Rainha da Sucata? Casal descobre verdade

Saiba o que acontece com eles nos últimos capítulos da novela da Globo

Em Rainha da Sucata, Alaíde (Patrícia Pillar) e Rafael (Maurício Mattar) vão descobrir que não são irmãos.

A verdade permite que o casal se case e seja feliz no final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Alaíde vai sofrer mais do que nunca ao descobrir que está grávida.

Ela vai contar a novidade a Rafael, que propõe que os dois fiquem juntos.

A moça se recusa, acreditando que é irmã do amado.

