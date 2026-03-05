Ana Maria Braga emociona Alessandro Jodar, que desabafa: "Tanta coisa ao mesmo tempo"

Apresentadora comoveu o colega com presentes para Alice, a filha dele, de 15 dias

Na Telinha - 05 de março de 2026

Ana Maria Braga emocionou Alessandro Jodar no Mais Você desta quinta-feira (5), na Globo.

A apresentadora deu presentes para Alice, a filha do jornalista que nasceu há 15 dias, fruto do casamento dele com a influenciadora Isabella Lubrano.

Ele voltou ao trabalho após o período de licença-paternidade.

Ao final da participação de Alessandro Jodar no matutino – ele foi ao programa falar da transmissão de Fórmula 1 no fim de semana –, Ana Maria Braga entregou um presente ao colega.

