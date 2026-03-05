BBB 26: Abatidos, Cowboy e Jonas lamentam paredão falso: "Deu tudo errado"

O empresário e o modelo tiveram uma conversa sobre o jogo após a volta de Breno do Quarto Secreto

Na Telinha - 05 de março de 2026

A volta de Breno e Juliano Floss do Quarto Secreto acabou com qualquer esperança de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach no jogo.

Em conversa na tarde desta quinta-feira (5) no BBB 26, os veteranos entregaram os pontos.

“Até quando a gente achou que deu…”, lamentou o modelo.

“Deu alguma coisa certa, deu tudo errado”, completou o empresário.

“Justo na nossa vez é o falso.

E ainda parece que teve uma Casa de Vidro, né?

Que viram coisa pra caramba, parece, né.

Se é Casa de Vidro, com certeza.

Pessoal vai lá, passou o dia…

deve ter tido informação pra caramba, de tudo e todos”, comentou o loiro.

Leia conteúdo completo aqui.