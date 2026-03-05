BBB 26: Ana Paula chora e lamenta jogo dos adversários: "Vai na maldade"

A jornalista abriu o coração e foi às lágrimas em conversa com Milena

Na Telinha - 05 de março de 2026

Ana Paula Renault abriu o coração e se emocionou ao ter uma conversa com Milena durante a Festa da Líder Samira.

A veterana abordou o cenário no jogo e disse que seus adversários agem como verdadeiros atores no BBB 26.

“A gente que é de verdade, concorrendo com esse tanto de atores profissionais”, afirmou a jornalista, às lágrimas.

“Estou repensando minha permanência aqui e olha que gosto da casa, só não gosto das pessoas”, disparou a babá e recreadora infantil.

