BBB 26: Ana Paula chora e lamenta jogo dos adversários: "Vai na maldade"

A jornalista abriu o coração e foi às lágrimas em conversa com Milena

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula chora e lamenta jogo dos adversários: "Vai na maldade"

Ana Paula Renault abriu o coração e se emocionou ao ter uma conversa com Milena durante a Festa da Líder Samira.

A veterana abordou o cenário no jogo e disse que seus adversários agem como verdadeiros atores no BBB 26.

“A gente que é de verdade, concorrendo com esse tanto de atores profissionais”, afirmou a jornalista, às lágrimas.

Leia também

“Estou repensando minha permanência aqui e olha que gosto da casa, só não gosto das pessoas”, disparou a babá e recreadora infantil.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.