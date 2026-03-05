BBB 26: Babu culpa Cowboy e Jonas por ataques a Ana Paula e promete deixá-la em paz

O ator foi alertado por Breno e Julianos Floss, que deixaram o Quarto Secreto

Na Telinha -
BBB 26: Babu culpa Cowboy e Jonas por ataques a Ana Paula e promete deixá-la em paz

Alertado por Breno e Juliano Floss a respeito dos ataques a Ana Paula Renault no BBB 26, Babu Santana desabafou durante a festa da líder Samira e alegou que foi induzido ao erro por Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

O ator ainda prometeu que deixará a atriz em paz.

“Entendi que opiniões são confundidas com manipulações aqui.

Leia também

Não sei lá fora como que é, mas aqui eu acho maior besteira não poder conversar com os adversários.

Porque você pode pescar alguma coisa, eu pesquei na hora que eles queriam me seduzir para ir contra a Ana Paula”, afirmou o veterano.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.