BBB 26: Babu culpa Cowboy e Jonas por ataques a Ana Paula e promete deixá-la em paz
O ator foi alertado por Breno e Julianos Floss, que deixaram o Quarto Secreto
Alertado por Breno e Juliano Floss a respeito dos ataques a Ana Paula Renault no BBB 26, Babu Santana desabafou durante a festa da líder Samira e alegou que foi induzido ao erro por Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.
O ator ainda prometeu que deixará a atriz em paz.
“Entendi que opiniões são confundidas com manipulações aqui.
Não sei lá fora como que é, mas aqui eu acho maior besteira não poder conversar com os adversários.
Porque você pode pescar alguma coisa, eu pesquei na hora que eles queriam me seduzir para ir contra a Ana Paula”, afirmou o veterano.