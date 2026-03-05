BBB 26: Babu recalcula a rota após retorno de Breno e diz que não implicou com Ana Paula

O ator deixou claro que não quer ser visto como um "mártir" no jogo

Na Telinha
Em conversa com Breno, que voltou do Quarto Secreto do BBB 26 ao lado de Juliano Floss, Babu Santana fez um desabafo sobre o seu jogo e revelou que a única pessoa com quem ele teve uma certa implicância na casa foi Brigido, negando qualquer situação parecida com Ana Paula Renault.

“Na vida, Breno, se eu desprendo amor para você, eu posso errar, eu não sou perfeito.

Eu sou um cara totalmente torto.

Eu sou mal humorado de manhã, eu sou chato, metódico, melindroso.

E é o que eu estou te falando: tirando o Brigido, não teve ninguém que eu impliquei aqui”, afirmou o ator.

