BBB 26: Chaiany e Jordana protagonizam barraco: "Que o Diabo te carregue"
A desempregada tirou satisfações com a rival após ser alertada por Juliano Floss
Após ser alertada por Juliano Floss sobre a conversa que Jordana e Alberto Cowboy tiveram a seu respeito no BBB 26, Chaiany resolveu confrontar a rival – no papo, a advogada acusou a adversária de se fazer de vítima na casa.
“O que você estava falando de mim ontem?
Contando a mesma historinha da Casa de Vidro?”, questionou a goiana, em tom bastante irritado.
“Historinha do que, Chaiany?
Quem disse que eu estava falando de você?
Se dê a devida ‘desimportância’.
Estava falando de outras situações”, rebateu a brasiliense.