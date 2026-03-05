BBB 26: Chaiany e Jordana protagonizam barraco: "Que o Diabo te carregue"

A desempregada tirou satisfações com a rival após ser alertada por Juliano Floss

Na Telinha - 05 de março de 2026

Após ser alertada por Juliano Floss sobre a conversa que Jordana e Alberto Cowboy tiveram a seu respeito no BBB 26, Chaiany resolveu confrontar a rival – no papo, a advogada acusou a adversária de se fazer de vítima na casa.

“O que você estava falando de mim ontem?

Contando a mesma historinha da Casa de Vidro?”, questionou a goiana, em tom bastante irritado.

“Historinha do que, Chaiany?

Quem disse que eu estava falando de você?

Se dê a devida ‘desimportância’.

Estava falando de outras situações”, rebateu a brasiliense.

