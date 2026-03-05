BBB 26: Cowboy vê Chaiany como favorita, mas Jordana não aceita: "Historinha de vítima"

O empresário e a advogada sentiram o baque após o retorno de Breno e Juliano Floss

Após a volta de Breno e Juliano Floss ao BBB 26, Alberto Cowboy e Jordana analisaram o jogo de Chaiany e consideraram a goiana uma das candidatas ao prêmio de R$ 5,5 milhões do programa, assim como Milena.

Para o veterano, a desempregada merece vencer o reality pelo “enredo que se criou” dentro da casa.

“Ela é muito melhor que a Milena”, completou o ex-BBB 7.

“Merecer?

Eu não acho.

Perdida, vai pela cabeça dos outros”, discordou a advogada.

