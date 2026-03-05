BBB 26: Cowboy vê Chaiany como favorita, mas Jordana não aceita: "Historinha de vítima"
O empresário e a advogada sentiram o baque após o retorno de Breno e Juliano Floss
Após a volta de Breno e Juliano Floss ao BBB 26, Alberto Cowboy e Jordana analisaram o jogo de Chaiany e consideraram a goiana uma das candidatas ao prêmio de R$ 5,5 milhões do programa, assim como Milena.
Para o veterano, a desempregada merece vencer o reality pelo “enredo que se criou” dentro da casa.
“Ela é muito melhor que a Milena”, completou o ex-BBB 7.
“Merecer?
Eu não acho.
Perdida, vai pela cabeça dos outros”, discordou a advogada.