BBB 26: Cowboy vê Milena favorita e assume a culpa: "Demos a gasolina"
O empresário analisou o jogo da babá e recreadora infantil em conversa com Jonas Sulzbach
Em conversa com Jonas Sulzbach no BBB 26, Alberto Cowboy voltou a reafirmar que Milena é a favorita da temporada.
O brother, porém, atribuiu essa conquista da sister ao seu próprio grupo.
Para ele, o fato de a babá ser indicada ao paredão, colocada no Monstro e escolhida para o Barrado no Baile acabou a favorecendo.
“No início quando Milena entrou, eles podem ter achado ela engraçada.
O jeito dela, diferente de todo mundo, tá mais preocupada em limpar casa do que fazer amizade com os outros.
Ela ligou o f*da-se, relacionamento é o c*ralho, vou limpar meu banheiro.
É o jeito dela.
E ela ganhou o público desse jeito.
Acredito eu que tenha sim uma simpatia pro lado dela, óbvio”, declarou o ex-BBB 7.