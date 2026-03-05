BBB 26: Cowboy vê Milena favorita e assume a culpa: "Demos a gasolina"

O empresário analisou o jogo da babá e recreadora infantil em conversa com Jonas Sulzbach

Em conversa com Jonas Sulzbach no BBB 26, Alberto Cowboy voltou a reafirmar que Milena é a favorita da temporada.

O brother, porém, atribuiu essa conquista da sister ao seu próprio grupo.

Para ele, o fato de a babá ser indicada ao paredão, colocada no Monstro e escolhida para o Barrado no Baile acabou a favorecendo.

“No início quando Milena entrou, eles podem ter achado ela engraçada.

O jeito dela, diferente de todo mundo, tá mais preocupada em limpar casa do que fazer amizade com os outros.

Ela ligou o f*da-se, relacionamento é o c*ralho, vou limpar meu banheiro.

É o jeito dela.

E ela ganhou o público desse jeito.

Acredito eu que tenha sim uma simpatia pro lado dela, óbvio”, declarou o ex-BBB 7.

