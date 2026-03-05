BBB 26: "Jogo mais perigoso contra mim", reflete Ana Paula sobre Babu Santana

Jornalista falou sobre sua relação com o ator

Na tarde desta quinta-feira (5) no BBB 26, Ana Paula Renault e Breno conversaram sobre a dinâmica de grupos no reality show da Globo e a jornalista afirmou que o jogo de Babu Santana é mais perigoso para ela do que o do grupo rival.

O nome do ator foi incluído no papo quando o biólogo avisou que não participará de discussões nas quais os ex-aliados troquem reclamações.

“Pra mim, o jogo é contra o outro quarto, e é o jogo que me interessa”, disse o brother, que voltou do Paredão falso na última festa.

