BBB 26: Jordana chora e Cowboy lamenta volta de Breno: "Somos os vilões"

A advogada ficou revoltada ao intuir que Milena é a grande favorita da edição

Na Telinha -
Impactada com o retorno de Breno e Julianos Floss ao BBB 26, Jordana não segurou as lágrimas ao conversar com Alberto Cowboy, que voltou para a casa no início da manhã desta quinta-feira (5), após não cumprir o desafio do Barrado no Baile.

“Nós somos os vilões, então?”, questionou a sister, ao que o aliado respondeu que “provavelmente”.

“Estou sendo uma vilã muito boazinha, então.

Porque eu não faço nada, não provoco.

Vou virar o capeta nesse lugar amanhã”, prometeu a pipoca.

