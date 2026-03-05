BBB 26: Jordana chora e Cowboy lamenta volta de Breno: "Somos os vilões"
A advogada ficou revoltada ao intuir que Milena é a grande favorita da edição
Impactada com o retorno de Breno e Julianos Floss ao BBB 26, Jordana não segurou as lágrimas ao conversar com Alberto Cowboy, que voltou para a casa no início da manhã desta quinta-feira (5), após não cumprir o desafio do Barrado no Baile.
“Nós somos os vilões, então?”, questionou a sister, ao que o aliado respondeu que “provavelmente”.
“Estou sendo uma vilã muito boazinha, então.
Porque eu não faço nada, não provoco.
Vou virar o capeta nesse lugar amanhã”, prometeu a pipoca.