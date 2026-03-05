BBB 26: "Pega a mão do Babu e vai para o inferno", diz Sonia Abrão para Chaiany

Apresentadora segue revoltada com o ator

Na Telinha -
BBB 26: "Pega a mão do Babu e vai para o inferno", diz Sonia Abrão para Chaiany

Sonia Abrão aconselhou Chaiany, do BBB 26, a pegar a mão de Babu Santana e ir com o ator para o inferno.

No A Tarde é Sua desta quinta-feira (5), a apresentadora ficou indignada ao repercutir uma cena em que a goiana avisou que não vai abandonar o colega de confinamento de forma alguma.

“Pega a mão do Babu e vai com ele para o inferno.

Leia também

Porque, realmente, gente, o que é isso?

E outra, em uma conversa que ela tava tendo com a Solange, ela fala ‘eu até simpatizo com a Ana…”, disparou a jornalista.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.