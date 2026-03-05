BBB 26: Prova do Líder de resistência exige equilíbrio e força; veja as duplas e regras

Com ímãs, sensores e bolas de peso progressivo, brothers enfrentam desafio físico nesta quinta (5); quem soltar o botão está fora

Na Telinha - 05 de março de 2026

A Prova do Líder do BBB 26 desta quinta-feira (5) será realizada em formato de resistência e disputada em duplas.

O par que permanecer por último na dinâmica dividirá a liderança da semana.

A competição exige equilíbrio e força dos participantes e estabelece uma série de regras relacionadas ao uso de uma barra e ao posicionamento do corpo durante a disputa.

Leia conteúdo completo aqui.