Caio Castro volta à Globo e ganha nova função

Ator foi contratado como comentarista

Na Telinha - 05 de março de 2026

Caio Castro está de volta à Globo, mas não como ator.

O galã, que se afastou da dramaturgia para se dedicar à carreira nas pistas, foi contratado pela emissora carioca para ser comentarista da temporada 2026 de Fórmula 1.

De acordo com a coluna de Flávio Ricco no portal Leo Dias, a expectativa do canal é que o famoso uma conhecimento técnico e carisma para oferecer ao público uma análise diferenciada.

A empresa dos Marinho espera que ele contribua com insights sobre desempenho dos pilotos, estratégias de corrida e bastidores do automobilismo.

Leia conteúdo completo aqui.