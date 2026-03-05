Caio Castro volta à Globo e ganha nova função

Caio Castro está de volta à Globo, mas não como ator.

O galã, que se afastou da dramaturgia para se dedicar à carreira nas pistas, foi contratado pela emissora carioca para ser comentarista da temporada 2026 de Fórmula 1.

De acordo com a coluna de Flávio Ricco no portal Leo Dias, a expectativa do canal é que o famoso uma conhecimento técnico e carisma para oferecer ao público uma análise diferenciada.

A empresa dos Marinho espera que ele contribua com insights sobre desempenho dos pilotos, estratégias de corrida e bastidores do automobilismo.

