Cariúcha chora e revela ter saído pela porta dos fundos do SBT

"Mandaram eu ir embora pra casa", recordou ela

Cariúcha se emocionou e foi às lágrimas em uma entrevista concedida ao ex-colega Leo Dias.

A nova apresentadora da RedeTV!

relembrou seu último dia no SBT e contou que saiu, literalmente, pela porta dos fundos da emissora.

“Eu pensei que iria entrar no ar para me despedir.

E não deu, mandaram eu ir embora pra casa.

Eu fui pro SBT, porque eu tinha contrato ainda, né?

Estava na maquiagem, e aí me chamaram para subir que queriam conversar comigo”, detalhou ao Jornal dos Famosos, da LeoDias TV.

