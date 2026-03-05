Cariúcha chora e revela ter saído pela porta dos fundos do SBT
"Mandaram eu ir embora pra casa", recordou ela
Cariúcha se emocionou e foi às lágrimas em uma entrevista concedida ao ex-colega Leo Dias.
A nova apresentadora da RedeTV!
relembrou seu último dia no SBT e contou que saiu, literalmente, pela porta dos fundos da emissora.
“Eu pensei que iria entrar no ar para me despedir.
E não deu, mandaram eu ir embora pra casa.
Eu fui pro SBT, porque eu tinha contrato ainda, né?
Estava na maquiagem, e aí me chamaram para subir que queriam conversar comigo”, detalhou ao Jornal dos Famosos, da LeoDias TV.