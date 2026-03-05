Coração Acelerado: Cecília guia Agrado ao caminho do sucesso
Cantora sonha com a avó e tem a ideia de formar uma dupla com Duda
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Cecília (Paula Fernandes) incentiva Agrado (Isadora Cruz) a formar uma dupla sertaneja com Eduarda (Gabz).
O sonho com a avó será fundamental para a mocinha dar um novo rumo a sua vida.
A filha de Janete (Leticia Spiller) estará passando por um inferno astral.
Vítima de complô entre Naiane (Isabelle Drummond) e Ronei (Thomás Aquino), a jovem será acusada de traição por João Raul (Filipe Bragança), de quem estava noiva.