Coração Acelerado: Cecília guia Agrado ao caminho do sucesso

Cantora sonha com a avó e tem a ideia de formar uma dupla com Duda

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Cecília (Paula Fernandes) incentiva Agrado (Isadora Cruz) a formar uma dupla sertaneja com Eduarda (Gabz).

O sonho com a avó será fundamental para a mocinha dar um novo rumo a sua vida.

A filha de Janete (Leticia Spiller) estará passando por um inferno astral.

Vítima de complô entre Naiane (Isabelle Drummond) e Ronei (Thomás Aquino), a jovem será acusada de traição por João Raul (Filipe Bragança), de quem estava noiva.

