Coração Acelerado: Eduarda decide largar tudo e aceita novo rumo com Agrado

Após série de conflitos, jovem topa mudança para Goiânia e criação de dupla

Na Telinha - 05 de março de 2026

Eduarda (Gabz) toma a decisão de mudar de cidade e iniciar uma carreira musical ao lado de Agrado (Isadora Cruz) em Coração Acelerado.

A escolha ocorre após uma sequência de conflitos envolvendo a amiga e uma conversa entre as duas sobre recomeço.

O contexto é marcado pelo término do relacionamento de Agrado com João Raul (Filipe Bragança), que encerra o namoro depois de ver fotos dela com Leandro (David Junior) e concluir que foi traído.

