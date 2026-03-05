Coração Acelerado: Eduarda decide largar tudo e aceita novo rumo com Agrado

Após série de conflitos, jovem topa mudança para Goiânia e criação de dupla

Na Telinha -
Coração Acelerado: Eduarda decide largar tudo e aceita novo rumo com Agrado

Eduarda (Gabz) toma a decisão de mudar de cidade e iniciar uma carreira musical ao lado de Agrado (Isadora Cruz) em Coração Acelerado.

A escolha ocorre após uma sequência de conflitos envolvendo a amiga e uma conversa entre as duas sobre recomeço.

O contexto é marcado pelo término do relacionamento de Agrado com João Raul (Filipe Bragança), que encerra o namoro depois de ver fotos dela com Leandro (David Junior) e concluir que foi traído.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.