Revelação no altar leva a fuga, acidente e internação da noiva

Êta Mundo Melhor: Celso se entrega após detonar Zulma e coloca Samir em risco

Celso (Rainer Cadete) interrompe o casamento de Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé) em Êta Mundo Melhor e assume participação em um esquema que manteve Samir (Davi Malizia) afastado do pai.

Durante a cerimônia, diante dos convidados, ele declara que sabia havia anos que o menino era filho do mocinho e que colaborou para que a informação fosse ocultada.

No relato feito no altar, Celso afirma que efetuava pagamentos mensais para que Zulma mantivesse a criança no orfanato.

Segundo ele, a motivação era garantir a condição de único herdeiro da fortuna do primo.

A revelação expõe a situação e altera o rumo da cerimônia.

