Celso confessa parceria com Zulma para esconder Samir do primo

Final de Êta Mundo Melhor: Candinho escapa da forca aos 45 do segundo tempo

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, chega o dia do casamento de Candinho (Sergio Guizé) com Zulma (Heloísa Périssé).

Chantageado pela vilão, o caipira será salvo por Celso (Rainer Cadete), que confessa ter pago a megera durante anos para criar o filho do primo em segredo.

Obcecada pelo matuto, a diretora da Casa dos Anjos conseguiu arrastá-lo para o altar em troca da liberdade de Dita (Jeniffer Nascimento), acusada de sequestrar Samir (Davi Malizia).

