Ator celebrou nova fase em entrevista ao Fantástico

Jackson Antunes passa por transplante de rim; esposa do ator foi a doadora

Em entrevista ao Fantástico que vai ao ar no próximo domingo (8), Jackson Antunes revelou que enfrentou problemas de saúde recentemente e precisou se submeter a um transplante de rim.

A doadora foi a esposa dele, a também atriz Cristiana Britto, com quem ele está há mais de 30 anos.

No dominical, o veterano deu um relato emocionante e destacou que recebeu a chance de viver um novo capítulo graças ao gesto de amor da esposa.

Antes disso, ele já havia vencido um câncer no pâncreas, mas voltou a ser internado em agosto de 2025.

