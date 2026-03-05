Jackson Antunes passa por transplante de rim; esposa do ator foi a doadora
Ator celebrou nova fase em entrevista ao Fantástico
Em entrevista ao Fantástico que vai ao ar no próximo domingo (8), Jackson Antunes revelou que enfrentou problemas de saúde recentemente e precisou se submeter a um transplante de rim.
A doadora foi a esposa dele, a também atriz Cristiana Britto, com quem ele está há mais de 30 anos.
No dominical, o veterano deu um relato emocionante e destacou que recebeu a chance de viver um novo capítulo graças ao gesto de amor da esposa.
Antes disso, ele já havia vencido um câncer no pâncreas, mas voltou a ser internado em agosto de 2025.