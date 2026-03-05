O novo plano de Rosana para separar Giuliana e Matteo em Terra Nostra

Ela alimenta esperança de ter o marido de volta nos próximos capítulos

Na Telinha -
O novo plano de Rosana para separar Giuliana e Matteo em Terra Nostra

Em Terra Nostra, Rosana (Carolina Kasting) terá um novo plano para separar Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda).

Ela alimenta a esperança de ter o marido de volta nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Rosana vai contar a Angélica que Gumercindo (Antonio Fagundes) convidou Matteo para ajudar a filha mais nova na administração da fazenda.

Leia também

O italiano ficou de pensar no assunto, para a felicidade da mulher.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.