O novo plano de Rosana para separar Giuliana e Matteo em Terra Nostra
Ela alimenta esperança de ter o marido de volta nos próximos capítulos
Em Terra Nostra, Rosana (Carolina Kasting) terá um novo plano para separar Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda).
Ela alimenta a esperança de ter o marido de volta nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Rosana vai contar a Angélica que Gumercindo (Antonio Fagundes) convidou Matteo para ajudar a filha mais nova na administração da fazenda.
O italiano ficou de pensar no assunto, para a felicidade da mulher.