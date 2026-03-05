Praça mais cedo no SBT: Carlos Alberto de Nóbrega já reclamou de horário tardio

Apresentador e humorista demonstrou insatisfação com antigo horário algumas vezes; relembre

Depois de anos reclamando publicamente do seu horário tardio – terminando por volta da 1 da manhã com A Praça É Nossa -, Carlos Alberto de Nóbrega teve seu “desejo atendido” e está programado para começar às 22h30 nesta quinta-feira (5), no SBT.

A última promessa de que ele entraria mais cedo aconteceu no início do ano passado, quando o próprio revelou numa entrevista ao NaTelinha.

“O Mauro [Lissoni] que é diretor artístico, está vendo isso…

Se consegue”, disse.

