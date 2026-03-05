Três Graças: Arminda engana Joaquim e recupera a estátua

Vilã embebeda o rapaz no ferro-velho, aproveita a distração do sucateiro e foge levando a estátua escondida no local

Na Telinha - 05 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) consegue recuperar a estátua ao aplicar um golpe em Joaquim (Marcos Palmeira).

Desconfiada de que a peça tenha ido parar no ferro-velho do pai de Gerluce (Sophie Charlotte), a vilã decide investigar por conta própria.

A suspeita surge depois que Arminda reconhece uma cortina da mansão, usada para esconder a obra na noite do crime, marcada com suas iniciais.

A partir disso, ela passa a acreditar que Joaquim esteja envolvido no sumiço da escultura.

