Três Graças: Arminda engana Joaquim e recupera a estátua
Vilã embebeda o rapaz no ferro-velho, aproveita a distração do sucateiro e foge levando a estátua escondida no local
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) consegue recuperar a estátua ao aplicar um golpe em Joaquim (Marcos Palmeira).
Desconfiada de que a peça tenha ido parar no ferro-velho do pai de Gerluce (Sophie Charlotte), a vilã decide investigar por conta própria.
A suspeita surge depois que Arminda reconhece uma cortina da mansão, usada para esconder a obra na noite do crime, marcada com suas iniciais.
A partir disso, ela passa a acreditar que Joaquim esteja envolvido no sumiço da escultura.