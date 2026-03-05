Três Graças: Arminda lança ameaça e prevê fim de Ferette

Após ser chamada de amante, empresária reage e faz alerta direto

Na Telinha -
Três Graças: Arminda lança ameaça e prevê fim de Ferette

Arminda (Grazi Massafera) faz uma ameaça a Ferette (Murilo Benício) nos próximos capítulos de Três Graças, após ser rebaixada por ele à condição de amante.

A declaração ocorre durante discussão no apartamento do empresário, onde ela tenta propor a formação de uma nova família.

A sequência acontece depois de uma série de rompimentos na vida de Ferette.

Leia também

Ele perdeu o amor de Lorena (Alanis Guillen) e viu Zenilda (Andréia Horta) também sai da residência ao confirmar o envolvimento do empresário com Arminda.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.