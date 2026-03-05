Três Graças: Arminda lança ameaça e prevê fim de Ferette
Após ser chamada de amante, empresária reage e faz alerta direto
Arminda (Grazi Massafera) faz uma ameaça a Ferette (Murilo Benício) nos próximos capítulos de Três Graças, após ser rebaixada por ele à condição de amante.
A declaração ocorre durante discussão no apartamento do empresário, onde ela tenta propor a formação de uma nova família.
A sequência acontece depois de uma série de rompimentos na vida de Ferette.
Ele perdeu o amor de Lorena (Alanis Guillen) e viu Zenilda (Andréia Horta) também sai da residência ao confirmar o envolvimento do empresário com Arminda.