Três Graças: Arminda lança ameaça e prevê fim de Ferette

Após ser chamada de amante, empresária reage e faz alerta direto

Na Telinha - 05 de março de 2026

Arminda (Grazi Massafera) faz uma ameaça a Ferette (Murilo Benício) nos próximos capítulos de Três Graças, após ser rebaixada por ele à condição de amante.

A declaração ocorre durante discussão no apartamento do empresário, onde ela tenta propor a formação de uma nova família.

A sequência acontece depois de uma série de rompimentos na vida de Ferette.

Ele perdeu o amor de Lorena (Alanis Guillen) e viu Zenilda (Andréia Horta) também sai da residência ao confirmar o envolvimento do empresário com Arminda.

