Três Graças: Ferette manda matar gerente da Casa de Farinha

Vicente é preso e morto durante sua transferência para a delegacia da Chacrinha

Na Telinha - 05 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Vicente (Marcello Escorel) vai preso e Ferette (Murilo Benício) ordena a morte do aliado.

A viatura onde o gerente da Casa de Farinha está será metralhada por um grupo de mascarados.

Investigado por causa do esquema de distribuição de medicamentos falsos, o empresário recebe a visita de Paulinho (Romulo Estrela) em seu escritório, faz insinuações sobre a morte do pai do policial e sofre ameaça.

Leia conteúdo completo aqui.