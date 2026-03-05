Três Graças: Ferette manda matar gerente da Casa de Farinha

Vicente é preso e morto durante sua transferência para a delegacia da Chacrinha

Três Graças: Ferette manda matar gerente da Casa de Farinha

Nos próximos capítulos de Três Graças, Vicente (Marcello Escorel) vai preso e Ferette (Murilo Benício) ordena a morte do aliado.

A viatura onde o gerente da Casa de Farinha está será metralhada por um grupo de mascarados.

Investigado por causa do esquema de distribuição de medicamentos falsos, o empresário recebe a visita de Paulinho (Romulo Estrela) em seu escritório, faz insinuações sobre a morte do pai do policial e sofre ameaça.

