Três Graças: Leonardo descobre que foi trocado por outro e reage

Playboy flagra Viviane com Angélico, cobra satisfações e leva invertida

Na Telinha - 05 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) flagra date de Viviane (Gabrilea Loran) com outro pretendente, protagoniza cena de ciúmes e leva invertida da farmacêutica.

O namoro do filho de Ferette (Murilo Benício) com a moradora da Chacrinha não se sustenta depois da jovem saber que o herdeiro da Fundação é cúmplice do pai no esquema de distribuição de medicamentos falsos.

