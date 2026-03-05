Três Graças: Leonardo descobre que foi trocado por outro e reage

Nos próximos capítulos de Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) flagra date de Viviane (Gabrilea Loran) com outro pretendente, protagoniza cena de ciúmes e leva invertida da farmacêutica.

O namoro do filho de Ferette (Murilo Benício) com a moradora da Chacrinha não se sustenta depois da jovem saber que o herdeiro da Fundação é cúmplice do pai no esquema de distribuição de medicamentos falsos.

