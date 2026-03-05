Três Graças: Zenilda age após apelo de Leonardo e salva Viviane

Farmacêutica é presa, acusa ex e advogada entra com habeas corpus

Três Graças: Zenilda age após apelo de Leonardo e salva Viviane

A prisão de Viviane (Gabriela Loran), acusada de comercializar medicamentos adulterados, provoca reação de Zenilda (Andréia Horta) após pedido de Leonardo (Pedro Novaes), em Três Graças.

A advogada apresenta habeas corpus depois que a farmacêutica é detida em flagrante na farmácia da Fundação.

O caso ocorre após o rompimento entre Viviane e Leonardo.

Ela decide encerrar o relacionamento ao descobrir que o então namorado tinha conhecimento do esquema de falsificação de remédios.

Antes da separação, ele a leva até a Casa de Farinha.

A ida ao laboratório reforça a decisão dela de terminar.

