7 apresentadores que passaram pela RedeTV! e talvez você não se lembre

Emissora já apostou em novos rostos, mas também já contou com nomes consagrados

Na Telinha - 06 de março de 2026

No ar desde 1999, a RedeTV!

já teve um elenco recheado de apresentadores e nomes que marcaram a história do canal.

Alguns deles ficaram pouco tempo, outros migraram, mas há quem tenha seguido outros caminhos e hoje esteja longe da televisão.

Houve quem comandasse games, auditório e entrevistas.

O canal lançou nomes e também consagrou outros.

Principalmente no início, abria espaço para testes e apostas fora do padrão de outras redes.

