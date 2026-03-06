7 apresentadores que passaram pela RedeTV! e talvez você não se lembre
Emissora já apostou em novos rostos, mas também já contou com nomes consagrados
No ar desde 1999, a RedeTV!
já teve um elenco recheado de apresentadores e nomes que marcaram a história do canal.
Alguns deles ficaram pouco tempo, outros migraram, mas há quem tenha seguido outros caminhos e hoje esteja longe da televisão.
Houve quem comandasse games, auditório e entrevistas.
O canal lançou nomes e também consagrou outros.
Principalmente no início, abria espaço para testes e apostas fora do padrão de outras redes.