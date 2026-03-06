Ana Paula foi quem mais ganhou seguidores no BBB 26; veja o ranking
Pódio é seguido por Chaiany e Juliano Floss
Ana Paula Renault foi quem mais ganhou seguidores no Instagram entre os participantes que seguem no BBB 26.
Com 2,3 milhões de fãs antes de ingressar no reality show da Globo pela segunda vez, a veterana é seguida atualmente por 5,8 milhões.
Na sequência do ranking, aparecem Chaiany, Juliano Floss, que é o participante mais seguido, Samira e Milena.
O jogo se aproxima da reta final.
O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (6) pela coluna Play, do jornal O Globo.