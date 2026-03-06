BBB 26: Ana Paula chora e revela desejo de ir ao paredão para entender situação
A jornalista abriu o coração em conversa com Samira e Juliano Floss
Após deixar claro que não há a possibilidade de se aliar novamente com Babu Santana, Ana Paula Renault caiu no choro e foi amparada por Samira e Juliano Floss no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (6).
“O que a desumana tá chorando?”, questionou a gaúcha.
“O jogo perdeu a graça pra mim.
Porque ninguém quer jogar comigo aqui dentro”, respondeu a mineira, lembrando quando foi comparada a Karol Conká pelo ator.
“Você não é uma pessoa preconceituosa, você entende desses assuntos”, disse o dançarino.
“Eu tento ser aliada, sempre”, comentou a veterana.