BBB 26: Ana Paula chora e revela desejo de ir ao paredão para entender situação

A jornalista abriu o coração em conversa com Samira e Juliano Floss

Na Telinha -
Após deixar claro que não há a possibilidade de se aliar novamente com Babu Santana, Ana Paula Renault caiu no choro e foi amparada por Samira e Juliano Floss no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (6).

“O que a desumana tá chorando?”, questionou a gaúcha.

“O jogo perdeu a graça pra mim.

Porque ninguém quer jogar comigo aqui dentro”, respondeu a mineira, lembrando quando foi comparada a Karol Conká pelo ator.

“Você não é uma pessoa preconceituosa, você entende desses assuntos”, disse o dançarino.

“Eu tento ser aliada, sempre”, comentou a veterana.

