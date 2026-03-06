BBB 26: Após falar em desistir, Cowboy volta atrás: "Animei de novo"

O empresário ficou para baixo com o retorno de Breno do paredão falso

Na Telinha - 06 de março de 2026

Após sugerir que iria desistir do BBB 26 – o brother acusou o golpe com a volta de Breno do paredão falso -, Alberto Cowboy voltou atrás e contou aos aliados que estava mais animado na casa mais vigiada do Brasil.

“Animei de novo, hein.

Vamos enfrentar essa batalha aí”, disse o vilão do BBB 7, minutos antes de ir para a Prova do Líder.

“É isso.

Eu entendo você”, falou Jonas Sulzbach, com quem o veterano formou dupla na resistência.

