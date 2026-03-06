BBB 26: Após promessa, Babu volta a falar mal de Ana Paula: "Inútil"

O ator também criticou Milena, após a babá e a jornalista deixarem a Prova do Líder

Na Telinha -
Após prometer a Breno e Juliano Floss que deixaria Ana Paula Renault e Milena de lado e focaria em Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele no BBB 26, Babu Santana voltou a detonar a jornalista e a babá.

Em conversa com Gabriela, Chaiany e Solange Couto, o veterano chamou a dupla de “inútil”, por elas terem sido as primeiras a deixar a Prova do Líder – a resistência foi vencida por Cowboy e Jonas.

Leia conteúdo completo aqui.

