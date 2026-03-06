BBB 26: Babu alerta Chaiany sobre Gabriela e se irrita com aliada: "Vai lá pedir a Ana Paula"
O ator não curtiu ouvir da sister que ela deixou de ser uma de suas prioridades
Babu Santana e Chaiany avaliaram a aliança de Jordana com Gabriela e criticaram a advogada no BBB 26.
Para a pipoca, a rival não estava torcendo para a amiga porque ela era a sua dupla na Prova do Líder.
“Você foi melhor que aquelas inúteis”, afirmou o brother.
“Aquela inútil daquela ‘desgrama’ daquela Jordana”, disparou a goiana.
“Nem torcendo por Gabi estava.
Bicha desgraçada”, completou a ex-Casa de Vidro.