BBB 26: Babu alerta Chaiany sobre Gabriela e se irrita com aliada: "Vai lá pedir a Ana Paula"

O ator não curtiu ouvir da sister que ela deixou de ser uma de suas prioridades

Na Telinha - 06 de março de 2026

Babu Santana e Chaiany avaliaram a aliança de Jordana com Gabriela e criticaram a advogada no BBB 26.

Para a pipoca, a rival não estava torcendo para a amiga porque ela era a sua dupla na Prova do Líder.

“Você foi melhor que aquelas inúteis”, afirmou o brother.

“Aquela inútil daquela ‘desgrama’ daquela Jordana”, disparou a goiana.

“Nem torcendo por Gabi estava.

Bicha desgraçada”, completou a ex-Casa de Vidro.

