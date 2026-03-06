BBB 26: Cowboy e Jonas vencem a Prova do Líder após mais de 14 horas
O empresário e o modelo superaram Breno e Leandro Boneco
Após mais de 14 horas de resistência, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach venceram a Prova do Líder do BBB 26.
A disputa se encerrou por volta das 13h50 desta sexta-feira (6), com os veteranos superando Breno e Leandro Boneco.
O biólogo se atrapalhou ao segurar o botão verde, eliminando a si mesmo e ao companheiro de prova.
“Atenção, prova finalizada”, anunciou a voz, enquanto Alberto e Jonas se atiravam no chão para comemorar o feito.