BBB 26: Juliano tenta reconciliar Ana Paula e Babu, mas sister rejeita: "Alvo"

A jornalista deixou claro que o ator é uma das suas opções de voto para o paredão

Na Telinha - 06 de março de 2026

Após retornar do Quarto Secreto, Juliano Floss voltou disposto a reaproximar Ana Paula Renault e Babu Santana no BBB 26.

A jornalista, porém, já deixou claro que não existe essa possibilidade e que o ator é um dos seus alvos.

Na tarde desta sexta-feira (6), a veterana recusou mais uma vez a ideia.

“O [Quarto] Voar pode ir todo na Samira”, comentou a loira.

“Mas eles só tão em cinco.

A gente no total, tá em nove.

Se vai na mesma pessoa, por exemplo…”, sugeriu o dançarino.

