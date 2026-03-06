BBB 26: Prova do Líder se aproxima de 12 horas com 2 duplas na disputa

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach; e Breno e Leandro Boneco seguem resistindo

Na Telinha - 06 de março de 2026

A Prova do Líder do BBB 26, que nesta semana é de resistência mais uma vez, se aproxima da marca de 12 horas de duração com apenas duas duplas na disputa.

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach; e Breno e Leandro Boneco seguem resistindo.

Durante a dinâmica, um dos brothers precisa pressionar um botão o tempo inteiro a fim de mantê-lo verde.

O item é muito sensível e qualquer descuido ele fica vermelho, eliminando os participantes.

Leia conteúdo completo aqui.